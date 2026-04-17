RDC: un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis est arrivé

Un premier groupe de migrants venus des États-Unis est arrivé en République démocratique du Congo (RDC). Ils étaient attendus depuis l’annonce par les autorités congolaises, le 5 avril dernier, d’un accord signé avec l’administration américaine. Ce premier groupe a donc atterri cette nuit à Kinshasa.

L’avion s’est posé en début de nuit à Ndjili, l’aéroport international de la capitale de la RDC. Une arrivée confirmée par plusieurs sources : le vol parti des États-Unis a fait au moins une escale à Accra au Ghana.



Selon les informations de RFI, ce premier groupe est composé de 15 personnes, sept femmes et huit hommes. Ils seraient de nationalité péruvienne, colombienne et équatorienne.



Des agents hispanophones recrutés pour le suivi du dossier

Pour l’instant, on ne sait pas encore où ils vont être logés, mais ils doivent être pris en charge par l’OIM, l’agence internationale des migrations, qui a un bureau à Kinshasa.



Selon une source diplomatique, cette arrivée était prévue puisque des agents hispanophones ont été recrutés pour le suivi de ce dossier.



50 à 100 migrants en provenance des États-Unis chaque mois ?

D’autres arrivées sont déjà envisagées : un autre groupe de 15 personnes doit suivre « incessamment », selon les informations de RFI. Et, selon un diplomate en poste, l’accord - qui n’a pas été rendu public - porte sur l’accueil par la RDC de 50 à 100 migrants en provenance des États-Unis chaque mois.



La totalité des frais de cette opération doit être prise en charge par l’administration américaine.



Du côté des officiels congolais, on rappelle que ces personnes n’ont pas vocation à rester sur le territoire congolais, mais elles seront rapatriées dans leurs pays d’origine.

La RDC avait confirmé début avril 2026 qu'elle accueillerait des migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'un accord avec Washington. Ces derniers mois, plusieurs pays africains dont la Guinée équatoriale, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud ou encore l’Eswatini ont accepté d'accueillir des personnes expulsées par les États-Unis, dans le cadre d'un programme américain visant à transférer des migrants illégaux vers des pays tiers.