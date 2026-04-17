Kaolack: une délégation de Sen’Eau visite le Khalife et dément la rumeur de coupure d'eau à la Grande mosquée

Une délégation de Sen’Eau conduite par le Directeur territorial de Kaolack (centre), El Hadj Dieng, s'est rendue chez Cheikh Mahi Ibrahima Niass, Khalife de Médina Baye, dans la même ville. Cette visite visait à démentir la rumeur d'une coupure d'eau à la Grande mosquée de Médina Baye, pour "factures impayées".



« Suite à la diffusion rapide d’une fausse information sur les réseaux sociaux, relayée également par certains médias, une délégation de SEN’EAU, conduite par le Directeur Territorial de Kaolack, El Hadj Dieng, a rendu visite au Khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niass », a écrit la société sur sa page Facebook.



Cette visite visait à rétablir la vérité auprès des autorités religieuses, assurant que la fourniture en eau du lieu de culte n'a pas été interrompue . « Cette rencontre a permis d’apporter des clarifications et de réaffirmer qu’aucune coupure d’eau n’a concerné la Grande Mosquée », toujours selon le communiqué, soulignant que « SEN’EAU reste attachée au dialogue, à la transparence et au respect des communautés ».