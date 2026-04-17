Droits des homosexuels au Sénégal : le Parti populaire des Baléares exige une réaction de Madrid

En Espagne, le Parti populaire (PP) des Baléares a déposé une motion non contraignante au Parlement régional pour dénoncer le durcissement de la législation pénale au Sénégal. Le député Pedro Álvarez a fermement condamné la réforme du Code pénal du Sénégal, estimant qu'elle « légitime la discrimination, la stigmatisation et même la violence à l'encontre de la communauté LGBTI ». Selon l'élu, cette loi constitue un recul démocratique majeur, rappelant que « la dignité de la personne, la liberté et l’égalité ne peuvent avoir de frontières ».



Face à cette situation, l'initiative parlementaire du parti libéral-conservateur vise à exhorter le gouvernement espagnol à sortir de son mutisme et à revoir ses relations bilatérales avec Dakar. Pedro Álvarez insiste sur le fait que l'Espagne ne peut « maintenir des relations bilatérales sans exiger le respect des droits humains », arguant que la coopération diplomatique ne doit jamais se faire au prix de la complicité. Le texte réaffirme ainsi l'engagement des institutions des Baléares pour la « défense active des valeurs démocratiques » et la dépénalisation de l'homosexualité au niveau international.