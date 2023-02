Kédougou : un ressortissant malien arrêté avec 230 tiges d'explosifs et 60 détonateurs électriques à Sabodala

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Sabodala, dans la région de Kédougou, ont réussi une belle prise dans le cadre de leur lutte contre l'insécurité dans cette région minière du pays. Un ressortissant malien, faisant mouvement sur sa moto entre les villages aurifères de Diyabougou-Tenkoto, a été interpellé lors d'une patrouille régulière.



Le mis en cause transportait un sac de riz dans lequel il dissimulait 230 tiges d'explosif et 60 détonateurs électriques. Il a été interpellé au village de Mamakhono, après une longue course poursuite.



Identifié comme étant un orpailleur malien du nom de F.K, il a été conduit dans les locaux de la brigade de Sabodala. Cuisiné, il a déclaré avoir acquis ces explosifs au village de Soréto à la frontière malienne.



Le mis en cause ainsi que le matériel saisi ont été mis à la disposition du procureur de Kédougou, Baye Thiam, informe Libération.