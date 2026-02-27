Saraya : un éboulement fait deux morts dans un site d’orpaillage traditionnel

Un éboulement est survenu, le 26 février 2026, dans un site d’orpaillage traditionnel situé dans la commune de Khosanto, dans le département de Saraya (sud-est). Le bilan fait état de deux morts.



D’après les informations recueillies dans le journal de 12 heures de la Radio Futur Média, avec ce nouveau drame, le bilan des victimes liées aux éboulements dépasse désormais 15 morts ces trois (03) derniers mois, dans le département de Saraya.



Pour rappel, un éboulement survenu le dimanche 08 février 2026, vers 15 heures, dans un site d'orpaillage clandestin situé à l'ouest du village de Gamba-Gamba (Saraya, sud-est), avait fait deux morts et trois blessés légers, tous de nationalités étrangères. Un grand nombre d'orpailleurs étaient en pleine activité lorsque la terre s'est brusquement affaissée. Alertée, la Brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou avait rapidement lancé les opérations de recherche, qui ont permis d'extraire «deux corps et trois survivants des décombres». Les corps sans vie ont été déposés à l'hôpital régional de Kédougou (sud-est).