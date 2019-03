Kémi Séba interpellé au Bénin, son pays d’origine

Déjà expulsé cette semaine de Côte d’Ivoire, le militant « anticolonialiste » Kémi Séba a affirmé jeudi 28 mars avoir été arrêté, interrogé puis relâché à son arrivée au Bénin, son pays d’origine, d’où il a décidé de poursuivre sa lutte contre le franc CFA. Arrêté mardi à sa descente de l’avion à Cotonou, capitale économique du Bénin, Kémi Séba, franco-béninois et plusieurs fois condamné en France pour incitation à la haine, a dit avoir été « placé en détention sur demande du ministre de l’intérieur » béninois, avant d’être relâché.

En Côte d’Ivoire, où il devait tenir un meeting, il a dit avoir été interrogé sur d’éventuelles relations avec les pays comme le Venezuela, la Chine ou la Russie. « On m’a posé les mêmes questions qu’en Côte d’ivoire », a déclaré le fondateur du groupe Urgences panafricanistes, qui a menacé de porter plainte contre le ministre de l’intérieur du Bénin, Sacca Lafia.

« Il m’a dit : “Que vous soyez populaire en Afrique francophone n’est pas mon problème, mais dès lors que vous effectuez des mobilisations qui dérangent nos partenaires économiques”, – il ne les a pas cités mais je peux parler de la France, la Côte d’ivoire […] – “nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles”. » « La personne qui va restreindre le champ de nos libertés individuelles n’est pas encore née », a-t-il ajouté. « Néocolonialisme français » « Kémi Séba a été conduit et gardé par la police républicaine à sa descente d’avion en provenance de la Cote d’Ivoire d’où il a été expulsé. Il a été effectivement reçu par le ministre de l’intérieur », a confirmé à l’AFP une source à la présidence, qui rejette néanmoins toute « menace » contre le polémiste qui combat le franc CFA.



