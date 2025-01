Ken Bugal, docteure honoris causa l’Université de La Laguna à Santa Cruz de Tenerife

De son vrai nom Mariétou Mbaye Biléoma, Ken Bugul est née en 1947 à Malem Hodar (Sénégal) et figure parmi les écrivaines les plus influentes de la littérature africaine contemporaine.



Auteure de romans marquants tels que "Le Baobab Fou", "Riwan ou le Chemin de Sable" et bien d’autres, son œuvre explore des thèmes profonds tels que l’identité, l’exil, la condition féminine et les héritages culturels.



Cette distinction rend hommage non seulement à son talent d’écrivaine, mais aussi à son rôle de porte-voix pour les histoires et expériences africaines, célébrées bien au-delà des frontières du continent.