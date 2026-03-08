Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Kenya: démenti de l’Église orthodoxe russe accusée de participer à l’enrôlement de combattants dans l’armée russe

L'Église orthodoxe russe est en phase d'expansion sur le continent africain, débauchant des clercs et utilisant les moyens et outils de communication liés au gouvernement russe auquel elle est intimement liée. Cette diplomatie religieuse fait partie de la stratégie d'influence du Kremlin et cette proximité amène aussi des interrogations. Au Kenya, l'Église locale est accusée de participer à l'enrôlement de combattants dans l'armée russe pour la guerre en Ukraine, via des promesses mensongères. Une accusation qui a entraîné cette semaine une contre-attaque informationnelle de cette Église.



Kenya: démenti de l’Église orthodoxe russe accusée de participer à l’enrôlement de combattants dans l’armée russe
Le 5 février dernier, en marge d'une cérémonie en mémoire d'un Kényan tué en Ukraine, un cadre de l'ONG VOCAL Africa affirme au site internet américain Religion News Service que le voyage vers la Russie du jeune homme où il pensait trouver un travail de mécanicien, avait été facilité par l'église orthodoxe russe du Kenya.
 
Il décrit un mécanisme désormais bien connu : la promesse d'un emploi civil bien payé, puis, une fois à Moscou, une lettre d'engagement à signer pour l'armée. Les responsables de la paroisse orthodoxe russe locale affirmeraient « avoir des opportunités pour les jeunes en Russie »
 
La déclaration a été reprise par des pages et des médias russes d'opposition, contraignant la discrète hiérarchie religieuse à sortir de son silence.
 
En début de semaine, le métropolite Constantin, chef de la branche africaine de l'église russe, a dénoncé des « accusations mensongères et calomnieuses » dans une interview à African initiative, un site fortement lié au GRU, le renseignement militaire russe.
 
Le lendemain, l'exarchat publiait, via le même canal, une tribune pour défendre son action humanitaire sur le continent, photos à l'appui de distribution de nourriture au Malawi, à Madagascar ou au Kenya.
 
Depuis qu’elle a rompu, en 2021, avec l’orthodoxie traditionnelle, l’église russe affirme être passée de 4 à 271 clercs, présents dans 36 pays africains.
 
La hiérarchie orthodoxe russe soutient complètement la politique de Vladimir Poutine. Sur RFI, le chercheur Jean-François Colossimo a parlé récemment d'une « union du missel et du missile ».
Autres articles

RFI

Dimanche 8 Mars 2026 - 18:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter