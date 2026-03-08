Kenya: démenti de l’Église orthodoxe russe accusée de participer à l’enrôlement de combattants dans l’armée russe

Le 5 février dernier, en marge d'une cérémonie en mémoire d'un Kényan tué en Ukraine, un cadre de l'ONG VOCAL Africa affirme au site internet américain Religion News Service que le voyage vers la Russie du jeune homme où il pensait trouver un travail de mécanicien, avait été facilité par l'église orthodoxe russe du Kenya.



Il décrit un mécanisme désormais bien connu : la promesse d'un emploi civil bien payé, puis, une fois à Moscou, une lettre d'engagement à signer pour l'armée. Les responsables de la paroisse orthodoxe russe locale affirmeraient « avoir des opportunités pour les jeunes en Russie »



La déclaration a été reprise par des pages et des médias russes d'opposition, contraignant la discrète hiérarchie religieuse à sortir de son silence.



En début de semaine, le métropolite Constantin, chef de la branche africaine de l'église russe, a dénoncé des « accusations mensongères et calomnieuses » dans une interview à African initiative, un site fortement lié au GRU, le renseignement militaire russe.



Le lendemain, l'exarchat publiait, via le même canal, une tribune pour défendre son action humanitaire sur le continent, photos à l'appui de distribution de nourriture au Malawi, à Madagascar ou au Kenya.



Depuis qu’elle a rompu, en 2021, avec l’orthodoxie traditionnelle, l’église russe affirme être passée de 4 à 271 clercs, présents dans 36 pays africains.



La hiérarchie orthodoxe russe soutient complètement la politique de Vladimir Poutine. Sur RFI, le chercheur Jean-François Colossimo a parlé récemment d'une « union du missel et du missile ».