Kenya: la polémique enfle après l’effondrement d’un immeuble à Nairobi

Depuis vendredi, les questions se multiplient autour de l’effondrement de l’immeuble. « Comment un bâtiment de cette taille a-t-il pu être construit, et s’effondrer, dans un quartier aussi densément peuplé ? », interpelle ainsi l’opposant Kalonzo Musyoka. Le Conseil des ingénieurs du Kenya, chargé de réglementer la profession, a annoncé lancer une enquête.



Isaac Ndirangu est responsable au sein de l’ACMK, l’association des gestionnaires de construction du Kenya. Il s’interroge sur des défaillances dans les contrôles : « Lorsque des travaux sont en cours, des inspections régulières sont censées être menées pour vérifier leur avancement. Or cet immeuble faisait déjà plus de dix étages. Nous demandons à l’Autorité nationale de la construction de nous indiquer : combien d’inspections ont été effectuées sur ce chantier ? Où sont les évidences de ces inspections ? À l’Inspection nationale des bâtiments : comment un tel immeuble a pu être construit ? Combien de fois l’ont-ils inspecté ? »



Une « chasse à l’homme » lancée

En visite sur le site du sinistre samedi, le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a affirmé que le bâtiment n’avait pas reçu les autorisations nécessaires pour sa construction. La police a annoncé dans la foulée avoir ouvert une enquête afin d’établir les causes de l’effondrement et de déterminer les responsabilités pénales. Une « chasse à l’homme » a été lancée pour retrouver le propriétaire de l’immeuble et l’entrepreneur chargé des travaux.



Les effondrements d’immeubles sont un problème récurrent au Kenya. En 2020, l’Autorité nationale de la construction s’en est inquiétée après avoir recensé plus de 100 effondrements et 200 morts sur trois décennies dans le pays. La mauvaise qualité des matériaux, le non-respect des normes et la corruption sont souvent pointés du doigt.

