Demi-finale UFOA-A U20 : le Sénégal prêt à relever le défi guinéen

À la veille de la demi-finale face à la Guinée du Tournoi UFOA-A U20, Moussa Guèye a affiché les ambitions du Sénégal. Présent en conférence de presse ce matin aux côtés de l’adjoint Ansou Diadhiou, l’attaquant des Lionceaux a assuré que le groupe était prêt à relever le défi.



« Nous sommes prêts sur tous les plans. J’ai confiance en mon équipe. Le collectif est là, avec de l’engagement et de la détermination. S’il plaît à Dieu, nous allons gagner. Nous sommes venus ici pour nous qualifier et remporter la coupe », a déclaré le joueur de Mérida AD.



Le Sénégal devra également se montrer plus efficace devant le but. Avec seulement deux réalisations en deux rencontres, les Lionceaux ont encore une marge de progression dans le secteur offensif. Moussa Guèye a indiqué que le groupe avait travaillé sur cet aspect après le match contre la Sierra Leone.



« Nous avons bien travaillé là-dessus à l’entraînement après le match contre la Sierra Leone. C’est ce que nous avons travaillé avec le staff. L’efficacité est très importante et je pense que nous allons nous en sortir lors du prochain match, en étant plus efficaces devant le but. »



Auteur des deux seuls buts sénégalais depuis le début du tournoi, l’attaquant estime avoir encore une marge de progression. « Je pense que je peux encore beaucoup progresser. J’ai bien joué dans ce tournoi grâce à mes coéquipiers, mais ce n’est pas terminé, je dois encore m’améliorer. »



Le Sénégal affrontera la Guinée demain à 19 heures au stade Mamadou Konaté de Bamako. Une victoire permettrait aux Lionceaux de se qualifier pour la finale et de décrocher leur billet pour la prochaine CAN U20.





Avec Wiwsport