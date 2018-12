Kenya: le concours «Kakuma Got Talent» offre un tremplin artistique aux réfugiés

Le talent est parfois caché, mais il suffit d'une occasion pour le révéler au monde. À Kakuma, les réfugiés ont montré que même sans moyens, ils avaient des capacités insoupçonnées.



D'origine congolaise, Kashindi Mitsima a remporté la catégorie RnB. « Ceux qui méprisent les réfugiés devraient venir à Kakuma et juger par eux-mêmes. J'espère devenir célèbre et participer à plus de concerts. Je rêve que ma musique me fasse sortir d'ici pour aller partout dans le monde. »



De l'argent et un enregistrement pro



Mais les tournées mondiales sont encore loin. Les vainqueurs obtiennent quelques centaines de dollars et un enregistrement professionnel. Wakali Sisi est une troupe de danse mélangeant Congolais, Somalis ou encore Soudanais. Ils attendent un coup de pouce du destin.



« Nous aussi on espère devenirs grands, explique Almas Gerard. Notre talent peut nous faire changer de vie et subvenir à nos besoins. Mais il nous faut un sponsor. Rester ici ce n'est pas assez. On doit sortir. »