Kenya : un bus emporté par une rivière en crue, les 51 passagers sauvés

Le bus est toujours bloqué dans la rivière à une trentaine de mètres du pont, bien que les eaux continuent de baisser, a déclaré à l'Associated Press le commandant du comté de Tana River, Ali Ndiema.



M. Ndiema a précisé que la route était désormais fermée pour une durée indéterminée. Il a précisé que toute personne enfreignant l'ordre sera arrêtée et inculpée.



Il a précisé que tous les passagers avaient été retrouvés. La police recherche le chauffeur du busqui a ignoré les inquiétudes des passagers et a insisté pour rouler dans l'eau.



Selon la police, certains passagers ont réussi à s'échapper juste avant que le bus ne soit submergé, tandis que d'autres ont grimpé sur le toit.



L'incident s'est produit quelques heures seulement après que l'agence des routes du Kenya a annoncé la fermeture d'un autre tronçon de la même route, inondée à la suite du gonflement de la rivière Tana en raison des fortes pluies qui se poursuivent.



Le gouvernement avait lancé lundi une alerte aux inondations pour les habitants des comtés de Tana River et de Lamu après qu'un barrage en amont a été rompu par les inondations.