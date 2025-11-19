Keur Massar : après une altercation filmée, la Police et la Gendarmerie annoncent une enquête





Pour rappel, à Keur Massar, un simple point de contrôle avait failli devenir le théâtre d'un affrontement d'une rare violence. Selon les révélations du quotidien L'Observateur, une dispute entre gendarmes et policiers autour de la maîtrise du rond-point « Terminus 54 » a provoqué vendredi des tensions avant que la situation ne soit maîtrisée.



La Police nationale et la Gendarmerie nationale ont publié un communiqué conjoint pour revenir sur l’incident survenu le 14 novembre 2025 à Keur Massar, impliquant certains de leurs personnels. Des images de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions au sein de l’opinion publique.Les deux institutions ont tenu à préciser qu’il s’agit d’« un acte isolé » qui « ne reflète en rien la qualité des relations professionnelles » entre policiers et gendarmes. Elles ont rappelé que « ces forces travaillent quotidiennement dans une collaboration exemplaire dans l’exercice de leurs missions régaliennes. »La Direction générale de la Police et le Haut-commandement de la Gendarmerie ont annoncé avoir pris des « dispositions communes afin d’éclaircir les circonstances de l’incident et de situer les responsabilités, avec pour objectif de préserver la cohésion entre les unités. »Les deux forces de sécurité ont réaffirmé leur détermination à œuvrer « en parfaite synergie » pour assurer la protection des populations, la sécurité des biens et la préservation de l’ordre public sur l’ensemble du territoire national.