Keur Massar : plus de 15 000 faux billets d'une contrevaleur de 1,647 milliards de F Cfa saisis

Les policiers du Commissariat de Yeumbeul-Comico ont lancé une opération de démantèlement d'un réseau de contrefaçon et de falsification de signes monétaire dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mai, à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise. Quinze mille billets noirs en coupures de cent Dollars et cinq cents Euros d'une contrevaleur estimée à 1,647 milliards de F Cfa ont été saisis.



Selon L'Observateur, deux policiers du commissariat de Comico ont été blessés et l'un des faussaires a été évacué à l'hôpital.



Localisés dans un appartement, les faussaires au nombre de 4, ont été surpris par les limiers. Qui ont découvert, à l'intérieur de l'appartement, des sachets remplis de billets noirs posés négligemment sur le sol.



Après la découverte des billets noirs, les quatre mis en cause décident de jouer leur va-tout en engageant une violente bagarre contre les limiers. Les deux parties se sont allés au fond.



Deux policiers se sont retrouvés avec des blessures à la cheville et à l'épaule, pendant qu'un des faussaires, surnommé Baye, présenté comme le principal animateur de ce réseau de falsification de billets de banque, a été grièvement blessé au coude. Malgré la violence de la bagarre, force est restée à la loi.



Les quatre faussaires dont un agent immobilier, ont été finalement maîtrisés, les trois ont été conduits au commissariat, le quatrième a été acheminé à l'hôpital sous la surveillance étroite de policiers.



Poursuivis pour "association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires, ils ont été placés en garde à vue.