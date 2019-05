Khalifa Sall: Seydi Gassama signe une pétition pour la libération de l’ex-maire et lance un appel

Le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a signé jeudi une pétition pour la libération de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis plus de deux ans pour un détournement de deniers publics d’un montant de 1,8 milliards Fcfa, avant de lancer un appel au chef de l’Etat pour le sortir de la prison.



« Je lance un appel à mon nom personnel au président Macky Sall pour que Khalifa Sall sorte de la prison et au-delà de cette sortie, des procédures doivent être faites pour qu’il soit réhabilité », a dit Seydi Gassama, lors d’une rencontre avec les responsables du Front pour la libération de Khalifa Sall.



« Amnesty s’est déjà prononcé plusieurs fois. Nous avons dit que ses droits n’ont pas été respectés. J’ai lu tout à l’heure que la procédure de quelqu’un (Thione Seck) a été annulée parce que ses droits n’ont pas été respectés. C’est le même tribunal de Dakar », a rappelé M. Gassama.



Le directeur exécutif de Amnesty International Sénégal a encouragé les actions des responsables du Front pour la libération de Khalifa Sall, qu’il juge pacifique, sans violence et efficace, en rencontrant des autorités pour les convaincre à signer une pétition pour le remettre au président Macky Sall afin qu’il libére Khalifa Sall.



« Aujourd’hui, Khalifa Sall doit être hors de la prison. Cela va contribuer à apaiser le climat social. Beaucoup de personnes disaient ce que sont des poursuites politiquement motivées. Le procès a été fait de manière fast-track », dira-t-il.