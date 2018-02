Khalifa Sall agacé par ses deux co-prévenus Ibrahima Touré et Mbaye Touré : "S'ils osent mentir c'est leur affaire"

Le maire de Dakar a été surpris par les déclarations des deux percepteurs Ibrahima Touré et Mbaye Touré, avec qui il a eu à travaillé pendant des années. Les deux fonctionnaires et co-accusés du maire dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar ne sont pas tombés d'accords sur la nature des fonds de la caisse.

Lors de leurs confrontations par le juge, Ibrahima Touré qui a pris fonction à la mairie de Dakar a dit ne jamais avoir été au courant que lesdits fonds étaient des fonds politiques.

Faux, lui a rétorqué le Daf Mbaye Touré qui a affirmé : "Il était au courant que ces fonds étaient des fonds politique. On en a discuté dans son bureau"

Ce spectacle a eu le dont d'agacer le député-maire de la Ville de Dakar, qui a dit au juge toute sa déception. Voici des extraits de leur échange :



Juge : "Vous avez entendu les deux percepteurs avec qui vous avez travaillé"



Khalifa Sall : «Ce qui me gêne, c'est que je ne pensais pas que des gens pouvaient changer d’un coup. Je viens de m’apercevoir que je ne l’ai connaissais pas. Malène Makk douma Nangu dioumaye Kékanetu (je suis leur aîné et je n'accepterai pas qu'ils se jouent de moi)».



Juge : «Quelle est votre réponse ?



Khalifa Sall : « Moi, je ne l’ai arbitrerai pas. Je regarde Mbaye Touré dans les yeux et je regarde Ibrahima Touré dans les yeux, s’ils osent mentir c’est leur affaire ».