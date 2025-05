Khalifa Sall annonce la participation de Taxawu au dialogue et une profonde restructuration

Khalifa Sall a détaillé le processus démocratique qui a conduit à la décision de participation au dialogue national prévu ce 28 mai. "Nous avons mené une vaste consultation auprès de nos structures locales, départementales et de la diaspora. Après avoir soigneusement analysé les différentes positions exprimées, il est ressorti que la majorité de nos militants et responsables soutenaient une participation active à ce dialogue", a-t-il expliqué.



Le leader politique a souligné l'importance de ce cadre de discussion : "Ce dialogue représente une réelle opportunité d'échanges constructifs avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'est un exercice démocratique noble auquel nous entendons contribuer de manière responsable."

Une restructuration ambitieuse en cours depuis six mois

Le parti a engagé depuis plusieurs mois un important travail de refonte organisationnelle. "Un comité spécial, baptisé ADOPT, travaille sans relâche depuis les dernières élections législatives à la modernisation de notre structure", a révélé Khalifa Sall.



Parmi les mesures concrètes déjà mises en œuvre, le parti a imprimé 100 000 fiches d'adhésion nouvelles générations pour mieux recenser et organiser sa base militante à travers tout le territoire national. "Cette restructuration vise à adapter Taxawu Sénégal aux défis politiques actuels et à préparer notre prochain congrès dans les meilleures conditions", a-t-il ajouté.

Le retour attendu de Khalifa Sall sur la scène publique

Après plusieurs mois de retrait médiatique volontaire débuté en mars 2024, l'ancien maire de Dakar a annoncé son imminent retour sur le devant de la scène. "Ma période de silence prend fin. Je compte reprendre très prochainement une parole publique plus régulière et surtout être davantage présent sur le terrain auprès de nos militants et des Sénégalais", a déclaré le leader politique, concluant par un "Incha'Allah" empreint de détermination.

**Prochaines étapes pour Taxawu Sénégal**

Les semaines à venir s'annoncent cruciales pour le parti qui devra concilier plusieurs priorités : une participation active et constructive au dialogue national du 28 mai, la finalisation de sa vaste opération de restructuration interne, et le retour médiatique de son leader charismatique. Ces différents éléments dessinent les contours de la nouvelle stratégie que Taxawu Sénégal entend mettre en œuvre pour peser sur l'échiquier politique national.

