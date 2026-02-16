Khombole : la mairie invitée «à suspendre» la délivrance de documents d'état civil par WhatsApp et Gmail

Dans son dernier rapport trimestriel, la Commission de protection des données (Cpd) a annoncé qu'elle avait reçu un signalement concernant le projet de dématérialisation de la délivrance des documents d'état civil mis en place par la mairie de Khombole (est). Le rapport indique que «la commune de Khombole a décidé de dématérialiser la délivrance des documents d'état civil en utilisant WhatsApp et Gmail».



Saluant «cet ambitieux projet de dématérialisation de certaines procédures au sein de la municipalité», la Cdp a toutefois émis des inquiétudes en raison «du nombre important de données personnelles et du caractère sensible de ces documents».



Ainsi, selon le journal Libération, la Cdp a invité «la mairie de Khombole, à suspendre cette procédure de délivrance par le biais de ces canaux, en attendant de trouver un canal plus sûr ou de mettre un dispositif de sécurité élevé, et de la lui notifier ».