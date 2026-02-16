Ramadan 2026 : les commerçants invités «à respecter scrupuleusement» les prix conseillés des denrées alimentaires

A 48 heures du début du mois de Ramadan, le Président National de l'Union Nationale des Associations de Commerçants, Opérateurs et Investisseurs du Sénégal (UNACOIS Yeesal), Cheikh Cissé, a invité les commerçants à respecter «scrupuleusement les prix» des denrées alimentaires conseillés par l'État, dans un communiqué.



«L'UNACOIS Yeesal exhorte l'ensemble de ses membres, en particulier les commerçants, à faire preuve de patriotisme et de responsabilité en respectant scrupuleusement les prix conseillés par l'État», a dit Cheikh Cissé, dans un contexte où il dit avoir appris que «le marché est correctement approvisionné en denrées de première nécessité, notamment le lait, le sucre, le riz, l'huile, la pomme de terre, les oignons, entre autres produits de grande consommation».



L'organisation les appelle également «à veiller à la qualité des produits mis à la disposition des consommateurs, en évitant toute vente de produits périmés ou toute pratique frauduleuse». L’UNACOIS invite enfin les contrôleurs du ministère du Commerce à «faire preuve de compréhension et de professionnalisme dans l'exercice de leurs missions, en vue de garantir une bonne cohabitation entre les agents de contrôle et les commerçants».