PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Thiès : un accident ferroviaire fait un mort ce lundi 16 février



Thiès : un accident ferroviaire fait un mort ce lundi 16 février
Un tragique accident ferroviaire est survenu ce lundi 16 février 2026 vers 6 heures du matin, sur la voie ferrée à hauteur du village de Mbir Dial, dans la commune de Keur Mousseu, à 70 kilomètres de Dakar.

L'accident, impliquant un train appartenant à la société ERAMET / GCO, a causé la mort d’un individu.
La victime a perdu la vie sur le coup. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder à l'enlèvement du corps, qui a été acheminé à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndieguène de Thiès, comme le rapporte Bignona Tv.
Fatime Gueye

Lundi 16 Février 2026 - 12:18


