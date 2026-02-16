Supposés propos sur la crise universitaire : le démenti de Justin Babacar Ndiaye

Une basse manipulation me colle la paternité (photo à l'appui) d'une analyse de la crise universitaire qui est aux antipodes de mon opinion sur la question.

Depuis très longtemps, je me suis éloigné volontairement, et sous le poids de l'âge, de la scène médiatique.

Le texte exploité de manière malhonnête par un certain Malick (prénom sans nom) est un papier sans signature qui circule sur les réseaux sociaux.

Je suis navré de voir mon prestige supposé ou réel utilisé à des fins obscures dans le landerneau politique auquel je n'appartiens pas.



BABACAR JUSTIN NDIAYE