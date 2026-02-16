Tribunal de Dakar : six mois de prison ferme requis contre le chroniqueur Modou Fall, le verdict attendu le 23 février

Placé sous mandat de dépôt pour des faits présumés de «diffamation et de diffusion de fausses nouvelles», Modou Fall (chroniqueur de la Sen Tv) a comparu en flagrant délit, ce lundi 16 février 2026, au Tribunal de Dakar. Le procureur a requis six (06 mois) ferme, l’affaire a été mise en délibéré pour le 23 février.



«À titre subsidiaire, nous avons plaidé la relaxe purement et simplement. Il n'y a même pas eu de désinformation, ni de mésinformation, encore moins de fausses nouvelles. C'est un chroniqueur, nous sommes dans un état de droit, un chroniqueur qui s'est exprimé, qui a donné son opinion», a dit Me Aboubacry Barro, avocat du prévenu, à sa sortie du tribunal, face à la presse.



L’interpellation de Modou Fall fait suite à des propos controversés tenus lors d’une émission sur la Sen TV, au sujet des circonstances de la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). «C’est vers 12 heures qu’ils ont décidé de tenir l’opposition comme la principale responsable de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA. Ils ont recruté des jeunes pour diffuser leur message en accusant Bougane Guèye (un leader d’opposition) d’avoir financé les manifestants. Ils veulent arrêter le leader de Geum Sa Bopp. Ils accusent également Thierno Alassane Sall et Barthélemy Dias (…) », avait déclaré le chroniqueur sur la Sen TV.



Pour l’avocat de la défense, son client «est un lanceur d'alerte qui alertait sur la situation de l'université», ajoutant qu’il «n’y a pas d’infraction».