Violences à l’Université de Dakar : Ibrahima Ndoye, Procureur de la République, prévoit un point de presse mardi

Une semaine après le décès brutal d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, prévoit un point de presse le mardi 17 février, selon le quotidien Les Echos.



Face à la presse, Ibrahima Ndoye veut «livrer sa part de vérité» sur les circonstances de la mort de l’étudiant, alors que les forces de l’ordre sont accusées par les étudiants et une partie de l’opposition d’avoir battu à mort l’apprenant.



Pour rappel, dans un communiqué, le Procureur a annoncé que «les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime». Ces propos avaient suscité la colère de l’opinion publique, pour qui, Ibrahima Ndoye cherche à «étouffer la vérité», surtout que l’autopsie d’Abdoulaye Ba révèlent plusieurs «fractures» et «traumatismes» physiques.