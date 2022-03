Kiev va réclamer aux pourparlers de ce lundi un cessez-le-feu et le retrait russe

L'Ukraine a affirmé lundi 14 mars qu'elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes lors d'une nouvelles session de négociations avec Moscou prévue par visioconférence dans la journée, près de trois semaines après le début de l'invasion.



«Nos positions n'ont pas changé : la paix, un cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes, et seulement après cela nous pourrons parler de nos relations de voisinage et de nos différends politiques», a déclaré Mykhaïlo Podoliak, un négociateur et conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une vidéo sur Twitter.