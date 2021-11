Kilifeu entame une grève de la faim

Le président du Think ThankvAfrikajom est préoccupé par lavsituation de son compagnon de lutte en 2011 contre le troisième mandat du Président Abdoulaye Wade. Alioune Tine exprime sa grave préoccupation face à la situation du rappeur et activiste Kilifeu.



Selon lui, le membre du mouvement Y en a marre a arrêté de s'alimenter et sa famille n'arrive même plus à le joindre. Pour éviter le pire, Alioune Tine invite les autorités à lui accorder la liberté provisoire pour raison humanitaire.



Impliqué dans un trafic de visa et de passeports diplomatiques avec son ami Sinon, tous du mouvement Y en a marre, le rappeur Kilifeu avait été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) et placé en garde à vue. Simon a bénéficié mardi dernier d’une liberté provisoire, mais lui reste en prison.