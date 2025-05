Kolda : Des jeunes filles non scolarisées formées à la protection en ligne et à la santé menstruelle grâce à un bootcamp

Un pas important vers l’autonomisation des jeunes filles non scolarisées de Kolda vient d’être franchi. Grâce à un bootcamp de formation organisé avec l’appui du programme Voix Essentielles, ces filles ont été initiées à deux thématiques clés pour leur développement personnel et communautaire : la protection en ligne et la santé menstruelle.



Au cœur de cette initiative, la volonté de renforcer les compétences et la résilience des adolescentes souvent laissées en marge du système éducatif formel. À travers des ateliers pratiques et des sessions interactives, les jeunes filles ont pu acquérir des connaissances essentielles pour leur sécurité numérique et leur bien-être sanitaire.



Lors de cette rencontre, le commissaire de police de Kolda, Monsieur Sall, a tenu une intervention remarquée. Il a sensibilisé les participantes aux enjeux de la protection des données personnelles, aux dangers du cyberharcèlement, ainsi qu’aux recours disponibles en cas d’abus en ligne. Une prise de parole saluée pour sa clarté et son approche pédagogique adaptée au public visé.



Dans un second temps, Madame Ndiaye, gynécologue à l’Hôpital Régional de Kolda, a animé une session axée sur la santé et l’hygiène menstruelle. Démystifiant les tabous et les croyances autour des menstruations, elle a transmis des connaissances scientifiques accessibles sur la physiologie féminine et l’importance d’une bonne hygiène.



L’un des temps forts de ce bootcamp a été l’atelier de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables, une solution à la fois écologique, économique et porteuse d’autonomie. Cette activité a permis aux jeunes filles de passer de la théorie à la pratique, tout en les dotant d’un savoir-faire concret qu’elles pourront partager et diffuser dans leurs communautés.



Enfin, des perspectives ont été ouvertes pour assurer la pérennité de cette dynamique à travers la création ou le renforcement de clubs de jeunes filles, encadrés par les formateurs et les partenaires. L’objectif est clair : bâtir une communauté informée, solidaire et engagée, capable de relever les défis sanitaires et numériques auxquels sont confrontées les adolescentes .