Kolda : Néné Koïta appelle à une mobilisation massive pour porter Ousmane Sonko au pouvoir

La responsable politique du parti PASTEF à Kolda et à Sacré-Cœur 3 (VDN Extension, Dakar), Néné Koïta, a sonné la mobilisation des militants et sympathisants pour faire de leur leader, Ousmane Sonko, le 6ᵉ président du Sénégal et assurer à son parti la victoire aux prochaines élections locales. Elle s’exprimait ce 25 décembre à Kolda, lors d’un meeting dénommé « Sargal Ousmane Sonko », organisé dans la capitale du Fouladou.



Cette rencontre politique s’est tenue en collaboration avec l’Association des Femmes Battantes de Kolda, présidée par Souado Baldé, qui a fortement mobilisé ses membres venus des différents quartiers de la ville. Une mobilisation féminine que Néné Koïta a saluée, soulignant le rôle déterminant des femmes dans la dynamique politique et citoyenne prônée par PASTEF.



Dans son discours, Mme Koïta a mis en garde contre ce qu’elle qualifie de nouvelle stratégie des « anciens pilleurs » du pays, qu’elle accuse de vouloir revenir aux affaires par d’autres voies. « On pensait avoir fini d’en découdre avec le système qui a détruit le pays. Mais on voit que les pilleurs sont en train de revenir par une autre porte », a-t-elle alerté, appelant à une vigilance accrue des militants.



Face à cette situation, la responsable politique a exhorté ses camarades à appliquer les directives de leur leader, axées sur la massification du parti. « Massifions, discutons avec les populations pour leur expliquer le chemin par lequel le PASTEF veut aller pour développer le pays », a-t-elle lancé, insistant sur l’importance du travail de proximité et de la pédagogie politique.



Pour Néné Koïta, la clé de la victoire réside dans l’élargissement de la base militante. « Ce qui fera la différence entre les autres stratégies, c’est de faire adhérer au parti de nombreux militants », a-t-elle soutenu. Elle a ainsi invité les pastéfiens et les sympathisants à rester mobilisés, engagés et vigilants pour barrer la route à un retour de l’ancien système.



« On doit s’ériger en sentinelles pour que le système ne puisse pas engloutir le projet de PASTEF », a-t-elle conclu, sous les applaudissements d’un public acquis à la cause, déterminé à porter le projet politique d’Ousmane Sonko au sommet de l’État et à ancrer durablement le parti sur la scène politique locale.