Kolda : l’Académie des Leaders du Futur forme une nouvelle génération de jeunes innovants

Des jeunes pleins d’assurance, conscients des enjeux de leur environnement et porteurs de solutions concrètes. C’est le principal constat fait à la clôture de la troisième promotion de l’Académie des Leaders du Futur (ADL3), ce dimanche 5 octobre, lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et d’espoir.



Placée sous le thème de l’innovation technologique appliquée à l’agriculture, cette initiative de l’Association pour la Promotion du Développement Économique Territorial (ADET) a permis à plusieurs jeunes de développer des projets novateurs en lien avec les besoins de leur milieu. Parmi les idées présentées figurent la vente en ligne des produits agricoles, la conservation des récoltes, la promotion de l’agroécologie et la production de compost naturel pour réduire l’usage des engrais chimiques.



Ces réalisations témoignent, selon le parrain de la promotion, l’ingénieur et inventeur de la machine à fonio Sanoussi Diakité, de la qualité de la formation reçue par les participants. « Cette initiative de l’ADET contribue à construire une masse critique de compétences capables de porter le devenir de la communauté », a-t-il souligné, saluant le travail accompli par les formateurs et l’engagement des jeunes.



Au terme d’un mois de formation intensive, les bénéficiaires affichent une grande satisfaction. Ils ont notamment apprécié le module sur le mindset, qui leur a permis de renforcer leur confiance en soi et leur leadership personnel.



« Nous sortons de cette académie, mieux préparés pour agir et entreprendre », a témoigné l’une des participantes, visiblement fière du chemin parcouru.



Avec cette troisième promotion, l’ADET poursuit ainsi son ambition de former des jeunes leaders engagés, autonomes et innovants, prêts à transformer les défis locaux en opportunités de développement durable.