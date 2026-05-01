Sonatel : 120 milliards FCFA investis pour accélérer le déploiement de la fibre et de la 4G sur tout le Sénégal

L'ambition affichée par la direction générale est de ne laisser aucun Sénégalais en marge de la révolution digitale. Avec cet investissement massif représentant près de 20 % de son chiffre d’affaires, le groupe revendique désormais un taux de couverture de 98 % de la population en 4G et une accessibilité totale du territoire national grâce à l'apport de la technologie satellitaire.



Le lancement symbolique de la millième plaque fibre à la gare de Dakar illustre cette volonté de connecter les territoires, faisant un parallèle direct entre les rails qui relient les régions et la fibre qui unit les opportunités économiques.



​Au-delà de l'infrastructure pure, le rapport de Responsabilité Sociétale d'Entreprise souligne que la performance technologique s'accompagne d'un engagement humain et environnemental profond. Sonatel aligne désormais sa stratégie sur onze objectifs de développement durable. Sur le plan de l'éducation, vingt-sept mille jeunes ont été formés aux métiers du numérique durant l'année 2025, portant le nombre total de bénéficiaires à cent mille depuis la création des Orange Digital Centers.



Le volet social n'est pas en reste avec quatre cent cinquante mille personnes ayant accédé à l'eau potable ou à des soins de santé via les programmes de développement local. Un défi de taille subsiste pourtant dans cette transformation : le décalage entre la disponibilité du réseau et son utilisation réelle. Si la quasi-totalité du Sénégal bénéficie d'une couverture haut débit, moins de la moitié de la population l'exploite effectivement.



Pour corriger ce gap d'usage, le groupe mise sur la formation pratique, affichant un taux d'insertion professionnelle de 100 % pour les jeunes issus de ses cursus certifiant. Parallèlement, l'entreprise accélère sa transition écologique avec mille sites techniques fonctionnant désormais à l'énergie solaire, s'inscrivant dans une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2040.



​Avec une empreinte économique globale évaluée à 1 108 milliards de FCFA et un leadership affirmé en matière d'inclusion financière, Sonatel confirme sa position de pilier de l'économie sénégalaise. Cette solidité repose sur une gouvernance éthique rigoureuse, marquée par la formation de la quasi-totalité du personnel aux enjeux de conformité et le renouvellement régulier de certifications internationales.



En conclusion de cet événement, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'intensifier le dialogue avec l'État et les consommateurs pour bâtir un numérique à la fois performant, souverain et durable.