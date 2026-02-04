Kolda : les acteurs des daaras plaident pour une modernisation afin de juguler la mendicité

Les acteurs des daaras de la région de Kolda appellent à une modernisation du sous-secteur afin d’apporter des réponses durables au phénomène de la mendicité des talibés. Cette préoccupation majeure figure dans le rapport final élaboré par l’Inspection d’académie, ce 3 février, à l’issue des assises consacrées à ce sous-secteur de l’éducation, organisées dans les différents départements de la région.



Selon l’inspecteur d’académie de Kolda, Mamadou Diop, la situation géographique particulière de la région, frontalière à trois pays, accentue la problématique. Il souligne qu’il n’est pas rare d’apercevoir des talibés mendier dans les rues alors que certains d’entre eux ne sont pas de nationalité sénégalaise. Une réalité qui, selon lui, nécessite une meilleure organisation et un encadrement renforcé des daaras afin de mieux protéger les enfants et d’assurer leur prise en charge éducative et sociale.



Les discussions ont également porté sur la question de la mixité dans certaines écoles coraniques. Les participants ont souligné la nécessité d’un encadrement adapté pour préserver les valeurs éducatives et religieuses tout en garantissant des conditions d’apprentissage appropriées pour tous les apprenants.



Par ailleurs, la question du règlement et du statut des daaras a occupé une place centrale lors des échanges. Les acteurs du secteur ont insisté sur l’importance d’une réforme qui respecte les spécificités de ces établissements dont le fonctionnement repose essentiellement sur l’enseignement du Coran. Ils estiment que toute initiative de modernisation doit prendre en compte cette dimension religieuse et culturelle afin d’assurer l’adhésion des maîtres coraniques et des communautés.



À travers ces assises, les autorités éducatives et les acteurs des daaras ambitionnent ainsi de poser les bases d’un système mieux structuré, conciliant tradition religieuse et exigences modernes, dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage des talibés et de réduire significativement la mendicité dans la région de Kolda.