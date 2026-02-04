Bourses estudiantines : les paiements démarrent ce jeudi 5 février

La direction des bourses, via un communiqué, porte à la connaissance des étudiants des établissements publics d’enseignement supérieur que les allocations démarrent le jeudi 05 février.
Selon le communiqué officiel de ce 4 février 2026, les paiements concernent le mois de janvier au titre de l'année universitaire 2025-2026.
Selon le communiqué officiel de ce 4 février 2026, les paiements concernent le mois de janvier au titre de l'année universitaire 2025-2026.
Autres articles
-
Affaire des supporters au Maroc : Me Kabou informe que "la grève des confrères locaux est toujours d'actualité"
-
Cancer au Sénégal : une urgence de santé publique
-
🛑Direct déclaration de Candidature ligue de Dakar coalition Bira Séne...
-
Maroc : le procès des supporters sénégalais prévu demain jeudi
-
Tambacounda : les travaux du tronçon Kidira-Bakel exécutés à 89%