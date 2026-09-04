Kolda : un sexagénaire déféré après avoir engrossé une tante et sa nièce mineure

Comptable à la retraite, veuf et père de huit enfants, Y. Goudiaby (65 ans) dit Tonton Goudiaby a été interpellé par la Sûreté urbaine (Su) de Kolda puis déféré au parquet. Selon Libération, il est accusé, entre autres, de détournement de mineure et viol suivi de grossesse sur mineure.



L'enquête fait suite à une plainte déposée par A.Thiouda, domicilié à Bel-Air contre le mis en cause pour viol suivi de grossesse de sa fille F.Thiouda (15 ans), élève en classe de 6ème secondaire.



C'est après avoir constaté des changements physiologiques et comportementaux chez sa fille que le père l'a soumise à un interrogatoire et elle a fini par reconnaître sa grossesse et le viol dont elle aurait été victime de la part du mis en cause. A.Thiouda a ajouté que le mis en cause est un habitué des faits car il avait engrossé sa petite-sœur mineure en 2021 et que suite à l'intervention de la famille, il n'avait pas porté l'affaire en justice.



Entendue sur procès-verbal en la présence constante de son père, F.Thiouda a déclaré que le vieux Goudiaby profitait de l'absence de ses parents pour l'inviter dans sa chambre avant de la contraindre à entretenir des rapports sexuels malgré son refus, toujours selon le journal.



Interpellé et écroué pour détournement de mineure et viol suivi de grossesse sur mineure, le mis en cause a nié avoir entretenu des rapports sexuels avec la plaignante. Néanmoins, il a reconnu que cette dernière avait l'habitude de faire sa sieste dans sa chambre et qu'il lui a une fois remis la somme de 6.000 Fcfa pour les besoins de frais médicaux liés à sa grossesse qu'il avait reconnu devant les parents de la fille avant de se rétracter lors de son interrogatoire.



Lors de la confrontation, les deux parties ont chacune en ce qui la concerne maintenu l'intégralité de leurs déclarations. Enfin les résultats de la réquisition adressée au médecin chef responsable du centre médico-légal l'hôpital régional de Kolda ont fait mention de lésions hyménales multiples anciennes et d'une grossesse monofoetale intra-utérine évolutive