Après douze ans de présence, Uber quitte le Nigeria et l’Ouganda

Uber a annoncé mercredi 2 septembre son retrait immédiat du Nigeria et de l’Ouganda. En pleine restructuration mondiale, la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur explique cette décision par un « examen approfondi de ses activités ». Mais elle intervient surtout alors qu’Uber a fortement perdu du terrain face à ses concurrents dans ces deux pays.
Après douze ans de présence, Uber quitte le Nigeria. La plateforme a annoncé mercredi 2 septembre la désactivation immédiate de son application dans le pays, ainsi qu’en Ouganda.
En pleine restructuration à l’échelle mondiale, Uber explique cette décision par, selon les termes de son communiqué, un « examen approfondi de ses activités ».
Le groupe était pourtant devenu une référence au Nigeria. À son apogée, il y comptait plus de 5 000 chauffeurs partenaires. Mais Uber a depuis énormément souffert de l’arrivée d’autres plateformes, comme Bolt ou inDrive, devenues au fil du temps bien plus populaires.
Forte concurrence
Le secteur a également été bouleversé par l’arrivée d’acteurs soutenus par les pouvoirs publics, comme LagRide. Même scénario en Ouganda, où Uber a dû faire face à la concurrence de plateformes comme SafeBoda et Yango, elles aussi très performantes.
Ce retrait s’inscrit dans une série de départs du continent. Uber avait déjà quitté la Côte d’Ivoire l’année dernière, puis la Tanzanie fin janvier.
Le groupe reste toutefois présent en Afrique du Sud, son principal marché sur le continent, ainsi qu’au Kenya et au Ghana. La plateforme est également revenue récemment au Maroc, après sept ans d’absence, en misant notamment sur le secteur touristique.
Après douze ans de présence, Uber quitte le Nigeria. La plateforme a annoncé mercredi 2 septembre la désactivation immédiate de son application dans le pays, ainsi qu’en Ouganda.
En pleine restructuration à l’échelle mondiale, Uber explique cette décision par, selon les termes de son communiqué, un « examen approfondi de ses activités ».
Le groupe était pourtant devenu une référence au Nigeria. À son apogée, il y comptait plus de 5 000 chauffeurs partenaires. Mais Uber a depuis énormément souffert de l’arrivée d’autres plateformes, comme Bolt ou inDrive, devenues au fil du temps bien plus populaires.
Forte concurrence
Le secteur a également été bouleversé par l’arrivée d’acteurs soutenus par les pouvoirs publics, comme LagRide. Même scénario en Ouganda, où Uber a dû faire face à la concurrence de plateformes comme SafeBoda et Yango, elles aussi très performantes.
Ce retrait s’inscrit dans une série de départs du continent. Uber avait déjà quitté la Côte d’Ivoire l’année dernière, puis la Tanzanie fin janvier.
Le groupe reste toutefois présent en Afrique du Sud, son principal marché sur le continent, ainsi qu’au Kenya et au Ghana. La plateforme est également revenue récemment au Maroc, après sept ans d’absence, en misant notamment sur le secteur touristique.
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