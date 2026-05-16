Nigeria : Les États-Unis annoncent la mort d'Abou Bilal al-Minuki et de plusieurs cadres de l'État islamique

Les États-Unis annoncent avoir tué Abou Bilal al-Minuki, directeur des opérations mondiales de l'État islamique (EI), ainsi que plusieurs autres membres de l'organisation. Cette action fait suite à une opération menée le 16 mai 2026 par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) contre l'EI dans le nord-est du Nigéria.



Selon les premières constatations du commandement, plusieurs terroristes ont été éliminés lors de cette opération, parmi lesquels Abou Bilal al-Minuki, directeur des opérations internationales de l'EI, ainsi que d'autres hauts responsables du groupe. Aucun militaire américain n'a été blessé, précise un communiqué de l'AFRICOM.



« Comme l'a indiqué le président Trump hier soir, l'AFRICOM, en coordination avec les forces armées nigérianes, a mené avec courage et bravoure une mission couronnée de succès qui a permis d'éliminer Abou Bilal al-Minuki et plusieurs autres chefs de l'EI », a déclaré le général Dagvin Anderson, commandant de l'AFRICOM.



« Cette opération souligne la valeur exceptionnelle du partenariat américano-nigérian et a été rendue possible grâce à la coopération et à la coordination de nos forces ces derniers mois. Soyez-en assurés, nos deux nations continueront de traquer et de neutraliser sans relâche les menaces terroristes, et sont déterminées à protéger leurs populations et leurs intérêts. »



Al-Minuki fournissait des conseils stratégiques au réseau mondial de l'État islamique dans les domaines des opérations médiatiques et financières, ainsi que du développement et de la fabrication d'armes, d'explosifs et de drones. Il était le terroriste le plus actif au monde et possède un long passé d'implication dans la planification d'attentats et la direction de prises d'otages, rappelle le Commandement américain pour l'Afrique dans son communiqué.