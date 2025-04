Kolda : une opération d’abattage de chiens errants en préparation face à une situation devenue alarmante

La ville de Kolda se prépare à une vaste opération d’abattage de chiens errants, devenus au fil des mois une menace sérieuse pour la santé publique et animale. Face à une recrudescence inquiétante des cas de morsures, les autorités locales n’ont eu d’autre choix que de passer à l’action.



Selon le chef de service départemental de l’élevage de Kolda, Alassane Dia, pas moins de 155 cas de morsures humaines ont été enregistrés dans la ville depuis avril 2024, dont 115 enfants et une quarantaine de femmes. À cela s’ajoutent 108 cas d’attaques contre le bétail, causant des pertes économiques aux éleveurs et accentuant le climat d’insécurité.



Face à l’urgence de la situation, la Mairie de Kolda, en collaboration avec le service de l’élevage et la brigade d’hygiène scolaire, a décidé de lancer une campagne de réduction drastique de la population canine errante. Cette opération d’envergure s’inscrit dans une logique de protection des populations contre la rage et de préservation du cheptel.



Mais avant le début de l’opération d’abattage, une campagne de sensibilisation est menée pour informer les habitants sur les mesures à prendre. Les populations sont notamment invitées à parquer tous les animaux en divagation et à collaborer à l’identification des carcasses une fois l’abattage effectué.



Alassane Dia, très impliqué dans la gestion de cette crise, a tenu à alerter sur la dangerosité du poison utilisé pour éliminer les chiens errants. Il appelle les habitants à la plus grande prudence, notamment en évitant tout contact avec les cadavres d’animaux et en veillant à ce que les enfants ne s’en approchent pas.