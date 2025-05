Criminalisation de l’homosexualité : « Les députés de Pastef voteront la loi » (Moustapha Sarré)

Le Gouvernement du Sénégal a réagi suite à la manifestation du collectif « Rappel à l'Ordre » organisée hier, vendredi, pour exiger la criminalisation de l’homosexualité. Le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, a affirmé que le groupe parlementaire de Pastef (parti au pouvoir) est déjà en discussion avec le collectif And Samm Jikko Y i sur ce sujet. D'après lui, les députés de Pastef voteront la loi criminalisant l’homosexualité.« La majorité des Sénégalais n’acceptent pas l’homosexualité, vous comme moi, personne ici ne l’accepte », a déclaré Moustapha Sarré sur le plateau de l’émission « Nay Leer » de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise).« Pour preuve avant hier (mercredi 21 mai 2025), le collectif And Sam Jikko yi a été reçu par le groupe parlementaire Pastef. Ils ont discuté et ces députés ont promis qu'ils voteront le projet de loi. Ils ne vont rien changer. Ce qui reste, c'est juste d'écrire le texte et l'Assemblée nationale va voter cette proposition de loi », a-t-il fait savoir.Le porte-parole du gouvernement a tenu également à préciser que les autorités ne céderont à aucune pression et que la loi sera votée.« Que ça soit le Premier ministre ou le président de la République personne ne cédera à la pression. Notre culture n'accepte pas l'homosexualité. Nous sommes contre l'homosexualité. Il y a déjà une proposition de loi qu’And Sam Jikko Yi a donnée aux députés de Pastef. Les parlementaires de Pastef vont porter ce projet de loi. On reste cohérent et la loi sera votée », a laissé entendre Moustapha Sarré.