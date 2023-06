Kopar express : ses comptes logés à Coris Bank et à Uba gelés

Les choses se corsent pour la plateforme de collecte et de transfert d'argent Kopar Express. Ses comptes logés à Coris Bank et à Uba ont été gelés depuis le 26 mai. Ce, à la suite d’une ordonnance du juge du deuxième cabinet d’instruction du Tribunal de Grande instance de Dakar.



Dans sa réaction suite à la décision, Kopar Express qui dénonce cette forfaiture, informe avoir immédiatement ses avocats pour étudier le dossier. « La société a immédiatement saisi ses avocats et conseils afin d'étudier tous les moyens de contester en droit cette décision unilatérale et lourde de conséquences opérationnelles », a fait savoir la société.



Non sans dénoncer les actes posés par les autorités à leur encontre depuis l’arrestation de Seydou Ba, un actionnaire détenant 25 parts dans le capital de la plateforme. « Depuis l'arrestation de notre prestataire et associé, Seydou Nourou Ba, Kopar Express continue d'être une cible des autorités; une situation pouvant compromettre gravement la continuité de son activité au Sénégal », a regretté la Kopar express.



En effet, après son placement sous mandat de dépôt, le juge qui a ouvert une information judiciaire a adressé une délégation judiciaire à la Sûreté Urbaine de Dakar pour creuser davantage sur cette affaire jugée nébuleuse. Au cours de leurs investigations, les policiers enquêteurs ont convoqué Seydou Nourou Ba qui détient 25% des actions de Kopar Express.



M. Ba a été arrêté et écroué en mars dernier dans le cadre de l'enquête dans l'affaire Mouhamadou Samba Djim alias Hannibal. Ce militant actif de Pastef-Les Patriotes est soupçonné de financer, via Kopar Express, des activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Ce même Seydou Bâ avait été extrait de prison par la Su suite à une plainte du Gie pour la promotion des non-voyants au Sénégal puis inculpé encore pour « escroquerie en bande organisé ».