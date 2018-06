Korité 2018 - Khalifa Sall : « Je prie Allah qu'il me réserve un destin… »

A tous, je souhaite une bonne fête d'Aïd-El-Fitr

Je rends grâce à Allah,

je prie pour qu’il raffermisse notre foi et qu’il nous réserve un heureux destin.#kebetu #team221 #senegal #dakar #FreeKhalifa #korite pic.twitter.com/42tA3W0T3U — Khalifa SALL 🇸🇳 (@kas_sall) 14 juin 2018

Le maire de Dakar Kalifa Ababacar Sall s’est exprimé sur son compte twitter en souhaitant bonne fête à tous les musulmans.Loin de sa famille et ses partisans, le maire a dans sa page twitter formulé ses prières et rand grâce à Dieu. « A tous, je souhaite une bonne fête d’Aïd-El-Fitr Je rends grâce à Allah, je prie pour qu’il raffermisse notre foi et qu’il nous réserve un heureux destin », a-t-il.