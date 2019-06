Korité 2019 : une partie de la communauté musulmane célèbre l’Aïd el-Fitr ce mercredi

La fête de la Korité qui marque la fin du ramadan a été célébrée, ce mercredi par la communauté musulmane. Une partie de la communauté à elle célébrée l’Aïd el-Fitr, hier mardi. Selon la commission nationale d’observation et de concertation sur le croissant lunaire, la lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays.



« Chères Sénégalais, chers sénégalaises, le croissant lunaire a été aperçu, à Yoff, Touba, Tivaouane, Kaolack, Ndiassane et plusieurs localités du pays. De ce fait, nous déclarons que la fête l’Aïd el-Fitr sera célébré ce mercredi 5 juin 2019 », a déclaré Iyane Thiam, porte parole de la commission nationale d’observation et de concertation sur le croissant lunaire.