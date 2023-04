Korité 2023: l’imam de la mosquée omarienne invite les Sénégalais à préserver l’unité et les valeurs de la nation

L’imam Thierno Seydou Tall, de la mosquée omarienne, à Dakar, a invité les Sénégalais ce vendredi, lors de la prière de l’Aïd el-Fitr, à préserver l’unité et les valeurs de la nation. D’après le guide religieux, la guerre au Soudan doit servir de leçon. L’imam demande de prier pour une paix partout dans le monde.



« Les Sénégalais doivent être unis et indivisibles. La division n’est bénéfique pour personne. On doit la refuser », a déclaré le guide religieux dans son sermon.



Il a également invité ses compatriotes à « éviter la violence », dont les conséquences, selon lui, sont toujours imprévisibles. Le guide religieux a également lancé un appel à la « préservation des valeurs de la nation ».



D’après lui, « nous devons préserver nos valeurs et éviter les divisions ».



L’imam Thierno Seydou Tall se dit inquiet de la guerre qui sévit au Soudan.



« Il faut bannir la violence dans toutes ses formes. Voyez ce qui se passe au Soudan, on ne sait pas quand ça termine. C’est pour cette raison que j’appelle tout le monde à cultiver un esprit de dialogue et de tolérance. Le plus important c’est de s’accorder au tour de l’essentiel de travailler à avoir un seul et même objectif », a-t-il averti.



D’ailleurs, une paix partout dans le monde, c’est ce que souhaite imam Thierno Seydou Tall.