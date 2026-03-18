Korité 2026 : la Coordination des Musulmans du Sénégal va célébrer l’Aïd El Fitr, ce vendredi 20 mars

La Coordination des Musulmans du Sénégal (CMS) s’est réunie ce mercredi pour observer le croissant lunaire marquant la fin du jeûne.



Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la commission informe que la lune n’a pas été aperçue.



Par conséquent, le jeudi 19 mars 2026 complétera le mois de « Ramadan » (Koor) et le vendredi 20 mars sera le 1er du mois lunaire « CHAWWÂL » (Kori) 1447 H.