Korité Sénégal : encore les démons de la division

Le président de la Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a fait état d'une non-apparition du croissant lunaire, jeudi soir.



"Après avoir recueilli toutes les informations venant des ses représentants qui sont dans les différentes localités du pays, notamment dans les foyers religieux et après de larges concertations, la commission lunaire déclare que le croissant lunaire n'a été aperçu dans aucune localité du pays", a fait savoir la commission dans un communiqué.



Par conséquent le samedi 22 avril 2023 sera la Korité et le premier jour du mois lunaire Chawaal.



De son côté, la Coordination des Musulmans de Dakar (CMD) a annoncé qu’elle va célébrer vendredi la fête de l’Aïd-el-fitr. Selon elle, la lune a été aperçue dans certaines localités du pays. A Dakar (Fora, Lac Rose), à Louga (Nguer Malal), à Kaolack (Nioro), dans la sous-région en Côte d'Ivoire et dans le monde musulman en Arabie Saoudite.



La famille omarienne a également prévu de célébrer la Korité ce vendredi. D'ailleurs la prière aura lieu à 10h 30 minutes à la Grande Mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Boulevard de la Corniche, angle Avenue El Hadji Malick Sy.