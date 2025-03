Korité à Touba : Serigne Mountakha Mbacké appelle à l'embellissement de la Grande Mosquée

À Touba, la prière de l’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadr en présence du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et de nombreux fidèles.



À l’issue du sermon de l’imam, le khalife a renouvelé son appel à la mobilisation en faveur des travaux d’embellissement de la Grande Mosquée de Touba, exhortant la communauté à y contribuer massivement.



« Nous avons un seul objectif : l’embellissement de la Grande Mosquée de Touba. Nous ne nous fixons aucune limite. Si nous pouvions la construire en or ou en diamant, nous le ferions. C'est pourquoi nous demandons à chacun de s’engager pour la concrétisation de ce projet », a déclaré Serigne Mountakha Mbacké.



Dans son message, le guide religieux a également insisté sur l'importance de la foi et du respect des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



« Nous devons cultiver la dévotion et la spiritualité pour être de véritables mourides. Rester sur le droit chemin, conformément aux recommandations de Serigne Touba Khadim Rassoul, est essentiel », a-t-il rappelé.