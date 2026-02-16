Koumpétoune : mort par noyade d’une fillette de quatre ans dans un bassin

Un drame s’est produit à Koutia Gaidi, dans le département de Koumpétoune (est), où une fillette de quatre (04) ans a été retrouvée morte noyée dans un bassin.



D’après les informations recueillies dans le bulletin de 12 heures de la RFM, les sapeurs-pompiers ont repêché le corps sans vie avant de l’acheminer à la morgue de l'hôpital de la localité pour une autopsie, à la demande du procureur.