Krepin Diatta a reçu cinq offres de transfert, selon son agent

« Beaucoup de clubs sont à l’affût mais cinq ont fait des offres concrètes », a indiqué l’agent sénégalais dont l’ambition, à terme, est de transférer son poulain « dans un club où il est susceptible de jouer ».



« Pour la suite de sa carrière, on envisage de l’amener dans une équipe où il est certain de pouvoir jouer », a-t-il dit au sujet de cet espoir considéré comme la nouvelle pépite du football sénégalais.

International des moins de 20 ans, Krépin Diatta, élu « meilleur espoir » en Norvège où il évolue actuellement au sein de Sarpsborg 08, a été nominé parmi les trois « meilleurs jeunes » footballeurs africains par la Confédération africaine de football (CAF).

L’instance dirigeante du football africain lui a d’ailleurs déjà envoyé son carton d’invitation pour prendre part à la cérémonie des Awards prévue le 4 janvier à Accra (Ghana).

L’agent de joueurs sénégalais, commentant cette nomination, juge que « c’est une très bonne chose pour un jeune footballeur qui est à l’aube de sa carrière ».

« C’est clair qu’il a déjà montré de choses intéressantes mais il n’a rien gagné encore », a tempéré Thierno Seydi, rappelant que son rôle, en tant qu’agent, consiste à « canaliser le jeune footballeur » qui selon lui croule sous les superlatifs.

« Le football, ça va très vite et heureusement que c’est un garçon qui ne s’emballe pas facilement » et qui parvient à « bien gérer ces moments’’, assure son agent.

Le plus important c’est ’’surtout ne pas signer n’importe où », l’intérêt du joueur étant d’aller dans une équipe où il ne sera pas un complément d’effectif, a-t-il poursuivi.

« C’est notre ambition », qui est « de le faire signer lors du prochain mercato (marché) dans un championnat intermédiaire, Turquie, France et Belgique pour continuer sa progression », a-t-il fait valoir.

