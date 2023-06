Kylian Mbappé, Omar Sy… Des célébrités s'expriment après la mort d'un mineur tué par un tir policier

"J'ai mal à ma France". "Une nouvelle bavure policière". "Qu'une justice digne de ce nom" soit rendue... Les messages de célébrités se multiplient, mercredi 28 juin, après la mort de Naël, un mineur de 17 ans tué mardi par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer.



"J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt", a indiqué Kylian Mbappé sur son compte Twitter.



Ce n'est pas la première fois que le joueur du PSG et capitaine des Bleus prend position sur le sujet des violences policières : en novembre 2020, il avait notamment réagi au passage à tabac du producteur de musique noir, Michel Zecler, par des policiers à Paris, dénonçant "une vidéo insoutenable" et "des violences inadmissibles".



Un autre international français, le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé, a également réagi mardi soir au sujet de ce qu'il a qualifié de "nouvelle bavure policière" : "Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique".



Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique.



Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs…



L'acteur Omar Sy a, quant à lui, exprimé sur le même réseau social "[s]es et prières à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans [mardi] matin, tué par un policier à Nanterre". "Qu’une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant", a-t-il ajouté.



Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin,

tué par un policier à Nanterre.



Le drame, qui a relancé la controverse sur la réponse des forces de l'ordre dans ces situations, s'est produit mardi matin près de la station de RER Nanterre-Préfecture, en banlieue parisienne.



Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, authentifiée par l'AFP, a montré que l'un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu'il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.



Dans la vidéo, on entend "tu vas te prendre une balle dans la tête". La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. La victime, Naël, 17 ans, est décédée peu de temps après avoir été atteinte au thorax.



À la suite du drame, des affrontements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Nanterre. Quelque 24 personnes ont été interpellées, 24 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés et 42 voitures brulées, a indiqué mercredi matin sur Cnews le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il a aussi appelé à ce que "toute la lumière soit faite sur cette affaire".