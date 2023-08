Kylian Mbappé ne partira pas du PSG cet été

Après que le club a communiqué aux médias la réintégration de Kylian Mbappé dans le groupe dirigé par Luis Enrique ce dimanche matin, ce fut au tour de Nasser al-Khelaifi d'officialiser la nouvelle devant son effectif. Présent à Poissy, au nouveau centre d'entraînement du PSG, au lendemain du nul concède contre Lorient (0-0), le président du club de la capitale a tenu un discours devant l'ensemble du vestiaire pour confirmer que « Kylian is back ».



Al-Khelaifi a expliqué que l'attaquant français était de nouveau à la disposition du staff et du club, une nouvelle qui ne doit pas déplaire à Luis Enrique dont le discours, vendredi dernier, était une invitation à trouver une solution, positive de préférence. Le rapprochement entre les deux parties a permis d'y contribuer. « Kylian est investi pour le club », a déclaré le président parisien devant le reste du vestiaire. Mbappé devrait donc rester parisien cet été et ne pas être transféré.



Mbappé devrait être dans le groupe contre le TFC

Cela ne signifie pas pour autant qu'il prolongera son contrat qui expire dans un an même si, en interne, on assure que le joueur avait promis ces dernières heures qu'il ne partirait pas libre. En attendant, il devrait bien figurer dans le groupe qui se déplacera à Toulouse le week-end prochain. Et c'est sans doute l'une des raisons principales qui ont poussé le club à le réintégrer : Paris a besoin de lui.