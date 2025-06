Kylian Mbappé porte plainte contre le PSG pour harcèlement moral

Alors que le Paris Saint-Germain avait gagné une bataille judiciaire le mois dernier contre Kylian Mbappé, autour de mois de salaire impayés, le feuilleton ne risque pas de s’arrêter là. Actuellement aux Etats Unis avec le Real Madrid pour les besoins de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant des Bleus a déposé une plainte contre le PSG pour « harcèlement moral », comme l’a indiqué le parquet de Paris, relayé par l’AFP et Le Parisien.



Le joueur dénonce les pratiques du club, l’ayant placé dans le loft parisien à l’été 2023. Ce qui peut rappeler le cas de Kheira Hamraoui, elle aussi dans une procédure judiciaire. Le 24 juin, une information judiciaire contre X a été ouverte au sujet de cette affaire. De plus, deux juges d’instruction ont été saisis pour prendre en charge ce nouveau dossier, rapporte So Foot.