L'AC Milan « pleure la disparition de l'inoubliable Silvio Berlusconi »

L'AC Milan, dont Silvio Berlusconi fut propriétaire durant 31 ans, de 1986 à 2017, a rendu un hommage appuyé à son ancien président, disparu à 86 ans.



Silvio Berlusconi est indissociable de l'AC Milan, dont il fut le propriétaire durant 31 ans (1986-2017), remportant 29 trophées durant cette période, dont deux Coupes d'Europe des clubs champions (1989, 1990) et huit titres de champion d'Italie (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011).



Ce lundi, le club lombard a rendu un hommage appuyé à son ancien dirigeant, décédé à 86 ans. « Profondément attristé, l'AC Milan pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses associés et à ses amis les plus chers », a annoncé le club sur Twitter, citant Il Cavaliere.



« Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, nous nous lancerons de nouveaux défis et partirons conquérir de nouvelles victoires. Qui représenteront le bon, le fort et le vrai ancrés en nous tous qui avons partagé cette aventure de lier et consacrer nos vies à un rêve appelé Milan. Merci, monsieur le président. Toujours avec nous. »