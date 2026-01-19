CAN 2025 : la FIFA «condamne fermement les comportements sénégalais» et dénonce «un acte inacceptable»

Le Président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantinno, a «condamné fermement les comportements» des joueurs sénégalais, qui sont rentrés aux vestiaires pour protester contre un pénalty litigieux obtenu par le Maroc à la dernière minute de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



«Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnés et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport : c’est un acte inacceptable», a dit Infantinno.



Le premier responsable de la FIFA estime aussi que les joueurs doivent «toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain», ajoutant que «tout comportement met en péril l’essence même du football».



Pour rappel, à la demande du joueur Sadio Mané, les Sénégalais sont revenus sur le terrain après une interruption du jeu d'environ un quart d'heure, avant de remporter la finale lors des prolongations (1-0).